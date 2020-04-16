الجيش الليبي يكذب شائعة التفاوض مع المليشيات بشأن قاعدة "الوطية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، الأربعاء، إنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية.



وأوضح المسماري، في بيان، أن الهدنة لم تصمد لساعة واحدة بسبب كثرة خروقات مليشيات طرابلس لها، مؤكدا أن الرئيس التركي يشرف شخصيا على نقل آلاف الإرهابيين وقطع العتاد العسكري إلى ليبيا.

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن الهدنة أصبحت هشة للغاية والمليشيات تشن قصفا مدفعيا وصاروخيا يوميا على مواقع القوات المسلحة، وتابع قائلًا: "الكلام الآن للبندقية ونحن في وضع الدفاع عن النفس".

وأكد المسماري أن الجيش الليبي لو أراد إلغاء الهدنة فسيعلن ذلك بشكل رسمي، مضيفا أن جميع العمليات العسكرية حتى الآن كانت لمنع المجموعات الإرهابية من استغلالها.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن لدى القيادة العامة خطة شاملة لاسترداد كامل الأراضي الليبية من أيدي المليشيات والجماعات الإرهابية.