سياسي ليبي: عصابات دولية للاتجار بالبشر شاركت بهجوم صبراتة وصرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال السياسي الليبي عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، الأربعاء، إن عصابات دولية وتركية للجريمة والاتجار في البشر ساعدت في الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان لتسهيل عمليات التهريب، وسط انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن عقيل قوله: "أكبر دليل على تورط مافيا وعصابات دولية في الهجوم على المدينتين هو وجود مطلوبين دوليا لعلاقتهم بمافيات الاتجار في البشر أثناء الهجوم، وأبرزهم عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا، وأحمد الدباشي الشهير بالعمو".

Advertisements

ولفت الكاتب البارز عز الدين عقيل إلى أن المليشيات والمافيا لهما مدخلان اقتصاديان أساسيان، أولهما: الحصول على الأموال من القادمين من الدول الأفريقية الفقيرة الراغبين في ركوب قوارب الموت؛ للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، والآخر: إبلاغ الإيطاليين بهذه السفن لمنعها من الوصول للمياه الإقليمية أو إغراق هذه السفن في المياه الدولية.

ونبه إلى أن "العمو الدباشي" وهو مطلوب على القوائم الدولية، سبق وتقاضى 5 ملايين يورو من المافيا لتنفيذ عدة مهام منها القتل، والإبلاغ عن سفن الهجرة غير الشرعية ومعلومات أخرى عن المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.

وكشف عقيل عن دور مهم للمافيا التركية التي يرتبط بها أردوغان تحت غطاء مرتزقة وإرهابيي شركة صادات التركية الذين اقتحموا المدينة بهدف السيطرة وتأمين المنطقة التي تدر عوائد مالية مهولة (20 ألف برميل نفط يوميا من مصفاة الزاوية).

وأضاف أن "المافيا المالطية والإيطالية ذات نفوذ بالغ في هذه المنطقة وداخل دولها"، بحسب قوله