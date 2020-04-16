شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية أمس الأربعاء تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.



كان نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل قد قال الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.

وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.

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