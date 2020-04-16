كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات و22 إصابة إضافية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 229 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس.



كما سجلت كوريا الجنوبية 22 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ، ليبلغ إجمالي الإصابات 10613 حالة.

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ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إلى أن ذلك هو اليوم الرابع على التوالي، الذي لم تتخط فيه حصيلة الإصابات حاجز الثلاثين حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت كذلك لليوم الثامن على التوالي تسجيل ما دون 50 حالة على أساس يومي، في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7757 شخصا.