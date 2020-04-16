الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 140 والإصابات 12451

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ عن ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ لـ 140 والإصابات إلى 12451 حالة​​​​​​.

وكانت الوزارة أعلنت أمس عن إرتفاع عن إرتفاع الوفيات الى 131، وتسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 12,501.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9,454 وصفت حالتهم بسيطة، 174 متوسطة و180 خطيرة و133 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2,563 تماثلوا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت بنسبة 2.9%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس بنسبة 5.7%.

ولفتت الوزارة إلى أن 649 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,277 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,238.