الصحة العمانية: تسجيل 109 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 1019

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1019 إصابة فيما إستقر عدد الوفيات على 4.
وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 910 حالات، مشيرة الى أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 131 حالة.
وأصاب الفيروس، حتى مساء أمس، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف.
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