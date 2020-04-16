الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات بكورونا في بيت لحم و3 إصابات في القدس

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الفلسطينية​، إبراهيم ملحم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294، مشيرا إلى أن "الإصابات سجلت لدى الطواقم العاملة ب​مستشفى​ المطلع ب​القدس​ المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب ​بيت لحم​ جنوبي الضفة، وواحدة في العبيدية قرب القدس".

ولفت إلى "ارتفاع أعداد المصابين في ​مدينة القدس​ إلى 81 اصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة".

وأصاب الفيروس، حتى مساء أمس، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في ​العالم​، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف.