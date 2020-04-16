الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات بكورونا في بيت لحم و3 إصابات في القدس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294، مشيرا إلى أن "الإصابات سجلت لدى الطواقم العاملة بمستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، وواحدة في العبيدية قرب القدس".
ولفت إلى "ارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس إلى 81 اصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة".
وأصاب الفيروس، حتى مساء أمس، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف.
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