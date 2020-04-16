ستوكهولهم تستعين بقاعات التزلج على الجليد كمستودعات لجثث كورونا

أعلنت محافظة ستوكهولم في السويد أنها ستستعين بقاعات التزلج على الجليد في المحافظة كمستودعات لجثث الموتى بفيروس كورونا تحسباً من انتهاء المستودعات المجهزة لذلك، لافتة إلى أن "هناك 150 مكاناً شاغراً الآن من أصل 1900 ثلاجة كانت مخصصة لهذا الغرض في ستوكهولم".
هذا وتوفي أكثر من ألف شخص في السويد بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية الثلاثاء، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية 1033 وفاة و11 ألفا و445 إصابة في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 10,3 ملايين نسمة، واتخذ خلافا لغالبية الدول الأوروبية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء.
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