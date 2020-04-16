الجيش أعلن بدء توزيع المساعدات الإجتماعية للمواطنين

أعلن الجيش اللبناني أنه "إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، باشرت وحدات الجيش عمليات التوزيع اعتباراً من اليوم على أن تشمل المرحلة الأولى المصابين جراء الألغام، وذلك في 11 نقطة على الأراضي اللبنانية كافة".
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