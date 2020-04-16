الجيش أعلن بدء توزيع المساعدات الإجتماعية للمواطنين

أعلن ​الجيش اللبناني​ أنه "إنفاذاً لقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بتقديم ​مساعدات​ اجتماعية للمواطنين، باشرت وحدات الجيش عمليات التوزيع اعتباراً من اليوم على أن تشمل المرحلة الأولى المصابين جراء ​الألغام​، وذلك في 11 نقطة على الأراضي اللبنانية كافة".

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