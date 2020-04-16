حسن: العيّنات العشوائية التي أخذت بآخر أسبوع كانت مؤشراتها إيجابية

لفت ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال استلام هبة صينية في ​مطار بيروت الدولي​ إلى ان "كل الفعاليات في ​المطار​ نحييهم جميعا، ونؤكد على رسالة الصداقة بين الشعبين اللبناني والصيني الصديق الذي رغم كل التحديات ورغم ازماتها و​الوضع الاقتصادي​ يرهن انه على قدر مسؤولية المرحلة"، مشيرا إلى انه "عندما يعطي ​الانسان​ يعطي من قلبه".

وأعلن انه "نتلسم test pcr اليوم، وسنجري فحوص PCR إضافية في مختلف المناطق ونطمئن أن العينات العشوائية التي أخذت في الأسبوع الماضي كانت مؤشراتها ايجابية وما زلنا في طور اجراء الفحوصات للتأكد والتثبت".

وشدد حسن على ان "تعاوننا جميعا يذلل الصعاب ومن دون مد اليد لا يمكن ان نجتاز هذه المرحلة المتبقية لمواجهة ​كورونا​"، مؤكدا ان "ما نقوم به صورة ناصعة البياض، فلنحافظ على هذه الصورة البارزة في تاريخ الوطن".