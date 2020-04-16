وزير الصحة البريطاني: يبدو أننا نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني الإبقاء على إجراءات الحجر الصحي، لافتا إلى انه "يبدو أننا نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي ​كورونا​ ​​​​​​".

يذكر ان وفيات فيروس كورونا ارتفعت في بريطانيا، إلى 12 ألفا و868، بعد تسجيل761 وفاة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، أن البلاد سجلت 4 آلاف و605 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 98 ألفا و476.

عل صعيد متصل، اتهم الزعيم الجديد لحزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا كير ستارمر، في تصريح لإذاعة LBC، الحكومة بالتأخر في اتخاذ التدابير لمكافحة كورونا.