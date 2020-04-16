في عز أزمة الجائحة.. طالب مهندس يبتكر جهاز تنفس ويحظى برعاية داعمين لصناعة العشرات منه – فيديو

كشف طالب هندسة مغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى علاء المؤذن، الستار عن مشروع جهاز تنفس اصطناعي، أنجزه بالشراكة مع كلية العلوم والتقنيات في طنجة، ومقاولتين في المدينة.

وترعى مقاولتان المشروع، وهما “إس ام تي لووب”، و”أكاي دزاين”، من أجل إنتاج عشرات الأجهزة لمساعدة المستشفيات، التي تستضيف المصابين بكورونا، في ما اعتبر صاحب الفكرة، الطالب المهندس، علاء المؤذن، أن الجهاز ثمرة مجهود منه، رغب به في مساعدة بلاده في ظل الظرف الصحي الاستثنائي، الذي تعيشه، موجها الشكر إلى الداعمين لمشروعه.

وقدم صاحب الجهاز، في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، شرحا مفصلا عن طريقة اشتغال جهاز التنفس المبتكر، وكيفية تعامل الأطر الطبية معه، بحضور ممثلين عن كلية العلوم والتقنيات، ومدير المقاولة الراعية.

يذكر أن مدينة طنجة برزت في فترة الظرف الصحي، عبر أسماء شابة مبتكرة، مدت يدها للمساعدة في مواجهة الجائحة، وهو أمر قام به كذلك شباب آخرون من جهات، ومناطق مختلفة.