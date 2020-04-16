تعافي د. ماجد غنايم من فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تماثل رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى "بوريا" بطبرية، د. ماجد غنايم، من مدينة سخنين، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، مساء أمس الأربعاء.

وكان غنايم قد أجرى فحصين خلال اليومين الأخيرين وكانت نتائجهما سلبية.

وخضع منذ أيام لحجر صحيّ في منزله، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر انتقال العدوى إليه خلال عمله في مستشفى "بوريا".

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وغنايم أول المصابين بفيروس كورونا في سخنين، إذ أصيب يوم 21 آذار/ مارس الماضي، وكان مصدر العدوى أحد أفراد طاقم قسم جراحة العظام، وتم في حينه إغلاق القسم وإدخال كافة العاملين فيه إلى الحجر الصحي.

وكان غنايم قد أعلن عن إصابته، في حينه، من خلال بيان عممه على الأهالي، واستنكر من خلاله طريقة انتقال الخبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إذ كتب في نهاية حديثه "يقول ابن خلدون في مقدمته: إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة كمن يساق للموت وهو مخمور".

يذكر أن غنايم ناشد في مقابلة خاصة لـ"عرب 48" الجميع بالتزام منازلهم، مؤكدا أن "جميعا معرضون لهذا الفيروس ومن أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا علينا التزام منازلنا، وبحسب اعتقادي فإن الحرب العالمية الثالثة لن تكون بين البشر أنفسهم إنما بين البشر والباكتيريا والفيروسات".