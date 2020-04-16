الصحة الإسرائيلية: 140 حالة وفاة و12591 إصابة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى 140 حالة، وذلك بعد تسجيل 9 وفيات خلال أقل من 24 ساعة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، أعلن في مستشفى "لانيدو" في نتانيا، عن وفاة مسن (80 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

بينما في مستشفى "شعاري تصيدق" بالقدس، أعلن عن وفاة مسنة (90 عاما)، بعد أن رقدت بالمستشفى عقبها إصابتها بفيروس كورونا، كما أعلن عن وفاة مسنة ثانية تبلغ من العمر (71 عاما)، رقدت في نفس المستشفى الذي يتعالج به 105 من مرضى كورونا منهم 34 مريضا بحالة خطيرة جدا.

ويأتي الارتفاع المتواصل في الوفيات والإصابات بالفيروس، فيما يناقش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم، خطة من 3 مراحل تقضي تعليق التقييدات والخروج المتدرج من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقضي الخطة التي سيتم الشروع في تطبيقها يوم 18 نيسان/أبريل الجاري، العودة المتدرجة لسوق العمل والتعليم في المدارس وجيل الطفولة المبكرة والتعليم الخاص، على أن يتم تطبيقها بشكل متدرج لحين الانتهاء من مرحلة تعليق التشديدات يوم 30 أيار/مايو المقبل.