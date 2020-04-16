- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا وتوجيهات "إعادة الفتح" اليوم والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء أن تكون الولايات المتحدة قد "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".
وأضاف "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".
وأضاف أنّه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحافي سيعقده اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا وتوجيهات "إعادة الفتح" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.