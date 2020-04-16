ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا وتوجيهات "إعادة الفتح" اليوم

الخميس 16 أبريل 2020

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء أن تكون الولايات المتحدة قد "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.



وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

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وأضاف "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

وأضاف أنّه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحافي سيعقده اليوم الخميس.