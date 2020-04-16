المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا

الخميس 16 أبريل 2020

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية أمس الأربعاء تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.



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كان نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل قد قال الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.

وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.