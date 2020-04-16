شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية عبر موقعها على تويتر صباح اليوم الخميس أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. Advertisements ولم تسجل أمس أية حالة وفاة جديدة. وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77892 شخصا.

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