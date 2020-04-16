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اليمن.. "العسكرية الثانية" تنعي بوفاة ضابط ومساعده في حادث مروري

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 أبريل 2020

بقلوب يملؤها الأسى  والحزن  تنعي قيادة المنطقة العسكرية الثانية  ممثلة  بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء  ركن فرج سالمين البحسني  وفاة  الملازم ثاني عادل عبدالله عمر عوض الشعملي والمساعد أحمد برقوش عوض سعيد باثور منتسبي  قوة  الشرطة العسكرية  بالمنطقة الذين وافتهم المنية  أثناء تأديتهم  الواجب في حماية أحد الوفود الاممية القادمة للمحافظة  وذلك إثر حادث أليم في الطريق الواصل  لقيادة المنطقة عقب إنقلاب  الطقم الخاص  بالمهمة  نتيجة إنفجار أحد إطاراته .

 

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وقد اصيب  في  الحادث  الجندي  سعيد ثابت سعيد النهدي  و حسين سالم أحمد باقروان وعبد الناصر أحمد سالم الحمادي وجميعهم  يتلقون  العلاج  في  مستشفيات  مدينة المكلا التي  تم  نقلهم  إليها عقب الحادث مباشرة ويحظون  برعاية  طبية  عالية  ومتابعة  حثيثة  من قبل قيادة المنطقة للإطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم أولا بأول.

 

و ترحمت قيادات المنطقة العسكرية الثانية على رحيل  خيرة شبابها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في أحوج ما تكون لجهودهم  الكبيرة  وروحهم المثابرة وهم عماد المستقبل  في البناء  العسكري  متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

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