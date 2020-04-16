اليمن.. "العسكرية الثانية" تنعي بوفاة ضابط ومساعده في حادث مروري

الخميس 16 أبريل 2020

بقلوب يملؤها الأسى والحزن تنعي قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وفاة الملازم ثاني عادل عبدالله عمر عوض الشعملي والمساعد أحمد برقوش عوض سعيد باثور منتسبي قوة الشرطة العسكرية بالمنطقة الذين وافتهم المنية أثناء تأديتهم الواجب في حماية أحد الوفود الاممية القادمة للمحافظة وذلك إثر حادث أليم في الطريق الواصل لقيادة المنطقة عقب إنقلاب الطقم الخاص بالمهمة نتيجة إنفجار أحد إطاراته .



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وقد اصيب في الحادث الجندي سعيد ثابت سعيد النهدي و حسين سالم أحمد باقروان وعبد الناصر أحمد سالم الحمادي وجميعهم يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة المكلا التي تم نقلهم إليها عقب الحادث مباشرة ويحظون برعاية طبية عالية ومتابعة حثيثة من قبل قيادة المنطقة للإطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم أولا بأول.

و ترحمت قيادات المنطقة العسكرية الثانية على رحيل خيرة شبابها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في أحوج ما تكون لجهودهم الكبيرة وروحهم المثابرة وهم عماد المستقبل في البناء العسكري متمنين الشفاء العاجل للجرحى.