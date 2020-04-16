شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات يضرب إيطاليا والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 تعرضت إيطاليا لزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة أربينيا القريبة من نابولي ليل الأربعاء.

واستمرت الهزة 45 ثانية، وأدت إلى هلع في صفوف السكان الذين نزلوا إلى الشوارع.

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