ترامب: تجاوزنا ذروة إصابات فيروس كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".



وأضاف ترامب، خلال الإفادة اليومية بشأن تفشي جائحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 3.3 مليون اختبار لاكتشاف الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن ولايات عديدة حققت تقدما جيدا في مواجهة الوباء الجديد، ملمحا إلى أن معدل الإصابات والوفيات بها يتراجع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تبذل كل ما بوسعها للتعجيل بالتوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أسرع وقت.

وفي السياق نفسه، لفت ترامب إلى أنه من المرتقب أن يعلن في وقت لاحق الخميس عن إجراءات جديدة بشأن إعادة فتح الاقتصاد وإنهاء مرحلة الإغلاق.

ولمح إلى أن الاتهامات بالتواطؤ في الانتخابات الرئاسية كانت حملة من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس ومجرد "خداع واضح".

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ولوح ترامب بتعليق عمل الكونجرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد.

وأكد أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب "يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشحين وإلا عليه أن يعلق رسميا كل جلساته، بما فيها الجلسات الإجرائية لكي أتمكن من القيام" بهذه التعيينات.

وأرجأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى 4 مايو/أيار كل جلساته العامة بسبب جائحة كورونا، إلا أنه يجتمع بانتظام في جلسة "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

ورغم أن الجلسات تتيح تسيير عمل المجلس إلا أن أي نص يصدر عنها يتعين أن يتم إقراره بالإجماع، وهو أمر يتطلب موافقة الأقلية الديمقراطية عليه.

وأودى المرض بحياة أكثر من 2200 شخص في الولايات المتحدة الثلاثاء، وهو مستوى قياسي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في أكثر من 28300 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدوى "بالتأكيد" لم تبلغ ذروتها بعد، وأصاب الفيروس نحو مليوني شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 124 ألفا في أسوأ تفشٍ منذ 100 عام.