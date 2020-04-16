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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى في أعمال عنف عرقي بنيجيريا والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
قتل مسلحون مجهولون 9 مدنيين في قرية بوسط نيجيريا، في هجوم أدرجته السلطات في إطار الصراعات الإثنية "العرقية".
وقال متحدث باسم شرطة ولاية الهضبة في نيجيريا، إن المهاجمين قتلوا بالرصاص 9 من سكان قرية هورا وأضرموا النار في 22 من منازلها.
ويأتي الهجوم في خضم توترات متصاعدة في المنطقة بسبب النزاعات بين الرعاة الرحل من إثنية الفولاني والمزارعين المحليين من إثنية إيريجوي.
وتقع ولاية الهضبة في ما يسمى "حزام الوسط" في نيجيريا، وهو شريط يفصل شمال البلاد عن جنوبها.
ومنذ سنوات عدة، تشهد المنطقة اشتباكات مميتة بين رعاة الماشية الرحّل والمزارعين الحضر، وذلك بسبب تنازع الطرفين على الأراضي والمراعي وحقوق المياه.
وكانت منظمة "ميرسي كوربس" غير الحكومية الإنسانية قالت في مايو/أيار العام الماضي إن أعمال العنف بين الطرفين "أوقعت أكثر من 7000 قتيل خلال السنوات الخمس الماضية".
من جانبها تؤكد السلطات النيجيرية أن منسوب العنف انخفض منذ بدأت محاولات لتحقيق مصالحة بين الطرفين.
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