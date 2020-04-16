مدير الصحة العالمية يشكر الإمارات على تضامنها لكبح كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

قدم مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تضامنها مع المنظمة ودول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



كما قدم الشكر أيضاً إلى الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على مواقفهما التضامنية في مواجهة الوباء العالمي.

وقال جبريسوس: إن التضامن الدولي هو العامل الحاسم في القضاء على فيروس كورونا، مؤكداً أن التزام المنظمة بالمحافظة على الصحة العالمية لن يتأثر بقرار الولايات المتحدة بشأن تعليق التمويل.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه "سنقيّم أثر وقف التمويل الأمريكي على عمل المنظمة وسنعمل مع أطراف أخرى لسد أي عجز".

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وأكد جبريسوس البدء رسميا في إجراء التجارب السريرية لثلاثة عقاقير مضادة لفيروس كورونا، وهناك أكثر من 70 عقارا آخر في مرحلة التطوير.

وفي مارس/آذار الماضي، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في دعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق الأربعاء، ساهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طنا من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وتأتي الخطوة، بحسب وكالة أنباء الإمارات، في إطار مساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.

وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقرا لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 239 طنا من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، ما ساهم في دعم أكثر من 240 ألفا من العاملين في المجال الطبي.