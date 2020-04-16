شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بكورونا في ليبيا يرتفع إلى 48 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ 62 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية، منهم حالتين تماثلتا للشفاء، و13 حالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.
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