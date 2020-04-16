أول مريض بكورونا.. يعمل في مختبر فيروسات بووهان وأصيب عن طريق الخفافيش

أفاد تقرير بثته قناة "فوكس نيوز" الامريكية، بأن "المريض رقم صفر" الذي أصيب بفيروس كورونا كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.
وبحسب مصادر القناة "المطلعة على تفاصيل الإجراءات المبكرة للحكومة الصينية وعلى الوثائق ذات الصلة"، فإن موظف المختبر أصيب بالفيروس عن طريق الخفافيش، وبعد ذلك انتشر المرض بين السكان المحليين.
واتهم مصدر فوكس نيوز الصين "بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة".
ومع ذلك أكدت المصادر أن المختبر لم يطور أسلحة بيولوجية، ولكن كان من المفترض أن يظهر النتائج البارزة لدراسة الفيروسات من قبل العلماء الصينيين.
واتهمت السلطات الأمريكية مرارًا وتكرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، على وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 أبريل/ نيسان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.
فى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.
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