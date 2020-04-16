امانة بغداد: المباشرة باكساء شارع حيوي وسط بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة باكساء شارع حيوي وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة باشرت في دائرة المشاريع باكساء الشارع الخدمي الخاص بمنطقة السدة ضمن منطقة المسبح وسط بغداد بالتنسيق مع القوات الامنية".

واضافت ان "ذلك جاء رغم حظر التجوال الصحي المفروض وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق".