رغم الازمة الاقتصادية.. أبل تطلق هاتف آيفون إس إي الثاني 'صور'

رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجه العالم بسبب وباء كوفيد 19، أعلنت شركة أبل الأميركية عن إطلاق هاتف يحمل اسم آيفون إس إي من الجيل الثاني، في خطوة لتوفير هاتف ذكي بمواصفات عالية بأسعار منخفضة، حيث يبلغ سعر الهاتف نحو 399 دولاراً.

وقالت أبل، في بيان، إن "الهاتف الجديد يتميز بشاشة رينتال إتش دي مقاس 4.7 إنش، مع خاصية اللمس المتطورة، حيث يأتي ايفون إس إي بتصميم صغير الحجم أعيد ابتكاره قلباً وقالباً حسب وصف الشركة الأميركية، ويعتبر الأقل سعراً في سلسلة آيفون".

وأضافت أن "الهاتف الجديد يعمل بشريحة إيه 13 بيونيك التي صممتها أبل، والتي تعد الأسرع بين الهواتف الجوالة، بحسب النقاد، إضافة إلى أنه يتضمن أفضل نظام كاميرا واحدة في أي آيفون، والذي يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، كما أنه مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء".

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وقال نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة أبل، فيل شيلر "حقق آيفون (إس إي) الأول نجاحاً كبيراً مع كثير من المستخدمين الذين أعجبوا بميزاته التي تشمل حجمه الصغير وأداءه العالي وسعره المعقول؛ وينطلق آيفون (إس إي) الثاني من تلك الفكرة الرائعة ويحسنها بكل الطرق الممكنة، حيث يشمل أيضاً أفضل نظام كاميرا واحدة صنعناه يوفر صوراً وفيديوهات رائعة، ولكن رغم ذلك يبقى سعره في المتناول".

وقالت أبل إن "«آيفون إس إي يأتي بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، ويحمل كاميرا واسعة بوضوح 12 مغابكسل وفتحة عدسة إف 1.8 إف".