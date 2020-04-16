رغم الأزمة.. رجل يربح 24 مليار دولار خلال 4 أشهر

فقد حقق بيزوس أرباحا، وهو المصنف أغنى رجل في العالم، نحو 23.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة بيزوس بنحو 20%، ليصل حجم ثروته إلى 138 مليار دولار.

ويرجع الارتفاع الكبير في ثروة بيزوس بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة أمازون، عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، بعد زيادة طلب العملاء بسبب إجراءات الإغلاق، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم.

ووصل سعر سهم أمازون إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، ليغلق عند 2283.32 دولارًا ويرفع سقف السوق إلى 1.14 تريليون دولار.

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وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي توظيفها 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين.

من ناحية أخرى، يشعر العاملون بالشركة بالخوف والقلق على صحتهم، خاصة بعد إعلان تسجيل إصابات في 74 فرعاً للشركة في أميركا، ووفاة مدير العمليات في فرع الشركة بمدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر".

ونقلت الشركة عن العمال أنهم لا يزالون يشعرون بالخوف عند الذهاب إلى الشركة رغم إجراءات النظافة والتطهير التي اتخذتها، مؤكدين أن سياسة التباعد الاجتماعي مستحيلة في بينهم.