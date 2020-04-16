بالصور.. نقل ثلاثة جثامين عراقية توفوا في الهند

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اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن وصول جثامين المواطنين العراقيين الذين توفوا في مدينة دلهي (الهند) الى محطة مطار بغداد الدولي والبالغ عددهم (3) مواطنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم نقل الجثامين بعد استكمال كافة الاجراءات والموافقات الرسمية بالتنسيق مع مكتب الخطوط الجوية العراقية والسفارة العراقية في دلهي لاعادتهم الى ارض الوطن على متن طائرة الناقل الوطني من طراز B737-800/YI-ASI "، مبينا انه "كان في أستقبال الجثامين فريق متخصص من وزارة الصحة وملاكات الشركة".
واكدت انه "تم اتخاذ كامل الاجراءات المعتمدة عالمياً للتعامل مع الجثامين بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى قبل تسليمهم الى ذويهم".
وتابعت الوزارة ان "ملف اجلاء المواطنين العراقيين المتواجدين يحظى باهتمام كبير من قبل وزير النقل عبد الله لعيبي الذي يشرف بشكل مباشر على المرحلة الثانية للاجلاء".
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