سلفة عاجلة للموظفين المحالين الى التقاعد

ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﺮف ﺳﻠﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ للموظفين، اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺠﺒﻮري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لصحيفة اﻟﺼﺒﺎح، إن "ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺆﻻء الموظفين اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم؛ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ دواﺋﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻛﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ". وبين اﻟﺠﺒﻮري، أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﺻﺮف ﺳﻠﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ اﻟﻰ ﻫﺆﻻء الموظفين المحالين ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ من ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ". Advertisements اﻟﺠﺒﻮري ﺗﻄﺮق اﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺮ والمشكلة، إﻻ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ"، ﻣﻨﺒﻬﴼ ﻋﻠﻰ "اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ والمادية، اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺠﺎر وﻏﻴﺮﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة". وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻧﻔﻜﺎك الموظفين المحالين ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

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