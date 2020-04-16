حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الخميس، طقسا مائلا الحرارة نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.



حالة الطقس ممطرة على القاهرة والوجه البحري

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الوجه البحري معتدل نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية

وتابعت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، مع سقوط للامطار الخفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

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وعلي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

مائل للحرارة على شمال الصعيد حار في الجنوب

كما تشهد شمال الصعيد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30