الحرس الثوري الإيراني يعترض سفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي

قالت البحرية الأمريكية إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي، مشيرة إلى إن أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية للخليج العربي الشمالي "خطرة واستفزازية".
وأفاد بيان صادر عن البحرية الأمريكية بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ حسب "رويترز".
وقال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من السفن الحربية الأمريكية في الخليج واصفا التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".
وحسب "رويترز" قال الجيش الأمريكي في بيان إن السفن الإيرانية اقتربت من ست سفن عسكرية أمريكية أثناء قيامها بعمليات تكامل مع مروحيات الجيش في المياه الدولية. في مرحلة ما، واقتربت السفن الإيرانية من مسافة 10 ياردات إلى قطع خفر السواحل الأمريكي ماوي.
وأصدرت السفن الأمريكية تحذيرات متعددة من خلال الراديو من الجسر إلى الجسر، وأصوات من أبواق السفن وأجهزة صنع الضوضاء الصوتية بعيدة المدى. وأضاف البيان أن السفن الإيرانية غادرت بعد نحو ساعة
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