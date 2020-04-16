الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني الليبية

لفت الرئيس التونسي، ​قيس سعيد​، الى إن "موقف بلاده واضح من مسألة دعم ​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية الشرعية، وإن أي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، مجددا التأكيد على "دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني "​الحكومة​ الشرعية الوحيدة في ​ليبيا​".

واشار خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج الى ان "تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وإنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف، وتترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم، والعيش في سلام"، معربا عن "ثقته في قدرة الحكومة على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية"، بحسب البيان الليبي.

من جهتها، ذكرت ​الرئاسة التونسية​، في بيان، أن سعيد شدد للسراج إن "تونس تتمسك، وستبقى متمسكة بالشرعية، فالقانون هو المرجع وهو الأساس".

وجدد الرئيس التونسي التأكيد على أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا يعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده، فهو صاحب السيادة، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بمنأى عن كل التدخلات الخارجية".