الحكومة الإسرائيلية تناقش خطة لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي

أفادت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية، في ​تقرير​ أن "​الحكومة الإسرائيلية​ ستناقش اليوم خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل"، مبينة أن "الحكومة ستعمل في المرحلة الأولى على رفع عدد المستخدمين في المرافق العامة إلى 50 في المئة، وفتح ​محلات​ تجارية مع قيود صحية محددة، واستئناف التعليم في رياض ​الأطفال​ ومؤسسات التعليم الخاص".

ولفتت الى أنه "في المرحلة الثانية، تتضمن الخطة الحكومية، استئناف التعليم في الصفوف الأولى حتى الثالثة، وإعادة فتح ​المجمعات التجارية​ والأسواق تحت قيود صحية صارمة. فيما ستسمح المرحلة الثالثة من خطة رفع الحجر، بفتح أماكن الترفيه التي يصطف الجمهور فيها مثل المكتبات والمتاحف، في حين تبقى دور السينما والملاعب والمسارح مغلقة".

وكان 15 باحثا وطبيبا وخبيرا اقتصاديا قد وقعوا دعوة علنية موجهة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ و​وزير الصحة​ يعقوب ليتزمان، يطالبان فيها البدء بشكل تدريجي في رفع الحجر الصحي والإغلاق العام.

وحذر هؤلاء من أن تشديد الإغلاق واستمراره سيلحقان أضرارا كبيرة في المجتمع و​الاقتصاد​، موضحين أنه حان الوقت لإيجاد التوازن بين مكافحة الوباء وإنقاذ المرافق الاقتصادية.