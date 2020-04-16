الصحة الكندية: اجمالي الاصابات بكورونا تخطى لـ28.3 الف حالة

أعلنت وزارة الصحة الكندية، عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وتخطيها حاجز الـ28.3 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.
ولفتت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتي كيبيك - 14860 ، وأونتاريو 8447.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليوني شخص، والوفيات أكثر من 130ألفا.
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