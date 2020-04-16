الصين ثمنت موقف موسكو الرافض لمطالبة الصين بتعويضات عن انتشار كورونا

أوضح المتحدث باسم الخارجية ​الصين​ية، تشاو لي جيان، خلال ​مؤتمر​ صحافي أن الصين تثمن عاليا تصريحات ​وزير الخارجية​ الروسي، ​سيرغي لافروف​ الذي يعتبر أنه من غير المقبول أن يطالب بعض السياسيين في دول بعينها بتعويض من الصين عن انتشار ​فيروس كورونا​".

وأشار تشاو إلى أن "​روسيا​ منحت الصين دعما سياسيا ومعنويا وماديا كبيرا خلال المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا"، معتبرا أنه "في الوقت الراهن، تمر روسيا بمرحلة هامة في ​الوقاية​ من المرض والسيطرة عليه"، مضيفا أن الصين، وهي لا تزال تواصل جهودها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه بالداخل، قدمت الدعم والعون لروسيا بأقصى ما تستطيع".

ولفت المتحدث إلى أنه في الوقت الذي يتعاون فيه ​العالم​ في مكافحة هذا المرض "سمعنا صوتا معينا يثير الشقاق والخلاف - بعض المنافذ الإعلامية وبعض الأشخاص شوهوا الحقائق ولفقوا ونشروا أمورا كاذبة عن الصين وروسيا".

Advertisements

وأضاف أنه في ظل شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين بكين و​موسكو​ في العصر الجديد، "ستساند روسيا والصين بعضهما البعض بقوة وستتغلبان على جميع الصعاب التي تواجههما على طريق التنمية".

وأكد تشاو أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع ​المجتمع الدولي​، ومنه روسيا، في إطار التمسك برؤية مجتمع مصير مشترك، ومواصلة تبادل الخبرات في السيطرة على الوباء ومعالجته.

وفي وقت سابق اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه "من غير المقبول" إلقاء اللائمة على الصين بشأن انتشار الوباء، مضيفا: "الصينيون يحاولون بكل السبل الممكنة مساعدة البلدان الأخرى ويتشاركون خبراتهم التي اكتسبوها في خضم مكافحة هذا الفيروس".