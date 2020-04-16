هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد، مؤكّداً أنّ الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا في البلاد: "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمليق الكونغرس بمجلسيه"، مبينا أن "الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف. على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويع على المرشحين وإلا عليه أن يعلّق رسمياً" كل جلساته، بما فيها الجلسات "الإجرائية لكي أتمكن من القيام" بهذه التعيينات.
وأرجأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لغاية الرابع من أيار كل جلساته العامة بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّه يجتمع بانتظام في جلسة "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه. وعلى الرّغم من أنّ هذه الجلسات تتيح تسيير عمل المجلس إلا أنّ أيّ نصّ يصدر عنها لا بدّ وأنّ يتم إقراره بالإجماع، وهو أمر يتطلّب موافقة الأقلية الديمقراطية عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.