مسلّحون يقتلون تسعة مدنيين في هجوم على قرية في وسط نيجيريا

أعلنت ​الشرطة النيجيرية​ أنّ مسلّحين مجهولين قتلوا تسعة ​مدنيين​ في قرية بوسط البلاد، في هجوم يندرج على الأرجح في إطار الصراع الدائر في المنطقة بين رعاة الماشية الرحّل من إتنية الفولاني و​المزارعين​ المحليّين الحَضَر، مشيرة الى أن المهاجمين أضرموا أيضا النار في 22 من منازل سكان قرية هورا .

ويأتي الهجوم في خضمّ التوتّرات المتزايدة في المنطقة بسبب النزاعات الدائرة على المراعي والمواشي بين الرعاة الرحّل من إتنية الفولاني والمزارعين المحليّين من إتنية إيريغوي.

وندّدت النائبة عن المنطقة هارونا مايتالا بـ"الهجمات والهجمات المضادّة التي تتكرّر بصورة مقلقة"، لافتة الى "الهجمات مستمرّة بلا هوادة، مع تزايد واضح لكراهية غير مبرّرة بين الإثنيّتين".

وتقع ولاية الهضبة في ما يسمّى "حزام الوسط" في ​نيجيريا​، وهو شريط يفصل شمال البلاد الذي يغلب عليه ​المسلمون​ عن جنوبها الذي يغلب عليه ​المسيحيون​.