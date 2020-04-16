ترامب: نحقق في ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في ووهان

أعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان ​فيروس كورونا​ قد خرج من معمل في مدينة ​ووهان​ ​الصين​ية.

واشار الرئيس الأميركي في معرض جوابه على سؤال صحفي، في ​البيت الأبيض​، الى أنه "على علم بالتقارير التي تتحدث عن تسرب الفيروس من معمل ووهان"، مضيفا: "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

بدوره لفت ​وزير الخارجية​ الأميركي، ​مايك بومبيو​، الى إنه ينبغي على بكين الإفصاح عما تعلمه بخصوص هذا الفيروس.

وأضاف بومبيو في ​مقابلة​ مع "​فوكس نيوز​" بعد ​مؤتمر​ ترامب الصحفي: "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين"، ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق".

وطالب وزير الخارجية الأميركي بكين بمزيد من الوضوح، مشددا على اننا "نريد من ​الحكومة الصينية​ أن تتحلى بالوضوح وتساعد في الوصول إلى تفسير دقيق لكيفية انتشار الفيروس"، مضيفا: "ينبغي على الحكومة الصينة أن تعترف".