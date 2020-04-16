وزير سوداني حول سد النهضة: لسنا كورسا نرقص على الموسيقى المصرية

لفت وزير ​الدولة​ بالخارجية ​السودان​ية، عمر قمر ​الدين​، الى إن "موقف بلاده من ​سد النهضة​ منطلق من رأي الخبراء والمختصين، وإن السودان شريك في إدارة السد".

ورفض قمر الدين خلال تصريحات له لصحيفة "التيار" السودانية "محاولات الاستقطاب بين أطراف السد"، قائلا: "لسنا كورسا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية".

وأضاف: "نحن شركاء في إدارة السد، وموقف السودان نابع في الأساس من ما توصل إليه المختصون والخبراء الذين حددوا المكاسب والخسائر من سد النهضة"، مشيرا الى أننا "نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا واجبنا ضمان حصة مصر"، مؤكدا على "عدم وجود انقسام في الموقف الرسمي للحكومة السودانية".