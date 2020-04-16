مفتشو حماية المستهلك جالوا على المحال التجارية في رحبة

جال مفتشون من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ممثلة بالمراقب محمد موسى ومتطوع من المجتمع المدني، في بلدة رحبة عكار، بمؤازرة من مكتب الجومة في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار.
شملت الجولة المحلات والصيدليات، ولم يتبين وجود مخالفات بما خص نسب الارباح، وقد تم توجيه بعض الإنذارات المتعلقة بالسياسات العامة للبيع.
يذكر ان فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك تعمل على تنظيم محاضر ضبط بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وشملت المخالفات ارتفاع اسعار السلع الغذائية وبالاخص الخضار والفاكهة وعدم الاعلان عن الأسعار.
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