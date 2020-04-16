أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12380 والوفيات إلى 414 وحالات التعافي إلى 1489.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسيوع الماضي أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معركة بلاده لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد. فمنذ تأكيد أول إصابة بالفيروس في 30 كانون الثاني الماضي، اتخذت الهند عدداً من الإجراءات في اطار مساعي مكافحة فيروس كورونا. فقد خففت من نسبة من يستحقون الاختبار لمعرفة اصابتهم بالفيروس وأعادت العمل بقانون الأمراض الوبائية القاسي الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية وصدر قبل 122 عاماً لتقييد التجمعات العامة.
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