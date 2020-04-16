يعقوب:امام دياب فرصة تاريخية اقتصادية لينجح كما فعل مع كورونا

دعا رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة حسان دياب إلى ان يقدم الخطة الاقتصادية الانقاذية دون مراعاة احد من رموز الحقبة التي اغرقت لبنان في الديون والفساد وعليه ان ينجح كما فعل مع تحدي وباء كورونا.
وشدد يعقوب على ان "التعيينات والتحرر من كماشة اللصوص الذين نهبوا البلد فرصة تاريخية يجب تلقفها بظل التحولات الكبيرة التي سيشهدها العالم بعد كورونا".
يذكر ان حكومة حسان دياب طرحت مسودة مشروع خطة النهوض الاقتصادية وقد سجلت حيالها عدة ملاحظات.
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