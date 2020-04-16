يعقوب:امام دياب فرصة تاريخية اقتصادية لينجح كما فعل مع كورونا

دعا رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إلى ان يقدم الخطة الاقتصادية الانقاذية دون مراعاة احد من رموز الحقبة التي اغرقت ​لبنان​ في الديون و​الفساد​ وعليه ان ينجح كما فعل مع تحدي وباء ​كورونا​.

وشدد يعقوب على ان "​التعيينات​ والتحرر من كماشة اللصوص الذين نهبوا البلد فرصة تاريخية يجب تلقفها بظل التحولات الكبيرة التي سيشهدها ​العالم​ بعد كورونا".

يذكر ان ​حكومة حسان دياب​ طرحت مسودة مشروع خطة النهوض الاقتصادية وقد سجلت حيالها عدة ملاحظات.