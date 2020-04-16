الجميل يرفض الطريقة التي يعمل عليها قانون العفو: قانون مصيري لا يمكن التلاعب به

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميّل "رفض أيّ عفو عام في الطريقة التي يعمل عليها"، لافتاً الى انّ "هكذا قانون يحمي المجرمين ويعطي انطباعاً بأنّ المبدأ في ​لبنان​ هو عدم تطبيق القانون، في حين انّ المبدأ الذي نسير به هو تطبيق القانون على قاعدة المحاسبة لكل من يخطىء، وفي حال اتخذ القرار بإصدار الاعفاءات فتكون خاصة ومحصورة وبعكس ما هو مطروح اليوم".

وفي إطار الحلول لمعالجة مشكلة الإكتظاظ، إقترح الجميّل "العفو عن الاشخاص غير المحكومين، والذين قضوا أكثر من عامين في ​السجن​ ونسبتهم أكثر من 40 % من الموقوفين. كما يمكن الإعفاء عن المحكومين الذين لم يتبقّ من محكوميتهم الا القليل".

ورفض الجميّل "رفضاً قاطعاً العفو عن المجرمين، والذين قاتلوا ​الجيش​ ومن سرق ​المال​ العام". وأكد انّ "قانون العفو مصيري وخطير جداً، لا يمكن التلاعب به. وفي الطريقة التي يُطرح بها نحن نُشَرِّع شريعة الغاب".