أبي رميا: وزير الصحة قرر فتح اعتماد بقيمة مليار ليرة لمستشفى قرطبا

أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد سلسلة اجتماعات مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، كان لي لقاء مسائي معه. وبعد شرح مسهب عن وضع ​مستشفى​ ​قرطبا​ الحكومي والحاجة الماسة لابناء المنطقة للمستشفى، قرر الوزير فتح اعتماد بقيمة مليار ليرة الى المستشفى أسوة ب​مستشفيات​ حكومية أخرى". وقال: "الإقرار اليوم في ​مجلس الوزراء​ والأسبوع المقبل زيارة".

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