شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب استغلال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال فى تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الشباب والرياضة، السياحة والآثار، والثقافة، والصحة، بشأن الاستعدادات والتنسيق المسبق لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التى ستقام فى مصر فى شهر يناير المقبل، على أن يتم وضع خطة ورؤية لاستغلال هذا الحدث الاستغلال الأمثل.

وطالب عضو مجلس النواب، التنسيق بين الوزارات سالفة الذكر، لحسن وتعظيم الاستفادة من هذا الحدث الرياضى، من خلال الوقوف على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، وتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة فى هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها، على أن يكون الهدف الأسمى هو جلب مزيد من المشجعين من مختلف الدول المشاركة فى البطولة لتشجيع قطاع السياحة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تخرج البطولة بالشكل اللائق كسائر البطولات التى تم تنظيمها، ولكن لابد من تعظيم الاستفادة منها الاستغلال الأمثل، من خلال الترويج الجيد للمعالم السياحية والمقاصد الأثرية، ولا يقتصر الأمر على التنظيم فحسب، ولكن لابد ان يكون هناك استثمار جيد عائد من هذه البطولة.

Advertisements

وطالب عضو البرلمان، التنسيق لوضع اللمسات النهائية للبطولة، حتى يكون هناك أكثر من سيناريو جاهز، سواء من خلال توفير خدمات الإسعاف والأطقم الطبية وجميع التجهيزات الطبية داخل الصالات وخارجها، والفنادق والمعالم السياحية، وتدشين موقع للبطولة على مواقع التواصل يتم إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالبطولة والفنادق والمعالم من خلاله.

ولفت النائب إلى أن الصالات المستضيفة للبطولة، الصالة المغطاة باستاد القاهرة بسعة 17 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة 7600 متفرج، إلى جانب الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر وسعتها 4500 متفرج، والصالة المغطاة ببرج العرب، وسعتها 4500 متفرج، مشيرا فى هذا الصدد لأعمال تطوير هذه الصالات والموقف التنفيذى لها، إلى جانب صالات التدريب المستضيفة للبطولة، مشددا على أهمية جذب الجماهير من مختلف الدول المشاركة فى البطولة.