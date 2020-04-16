"أرخص آيفون".. أبل تطلق هاتفها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة أبل الأمريكية رسميًا، الأربعاء، عن هاتفها الجديد "iPhone SE"، والذي يعد الجيل الثاني من هاتفها، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، يأتي "iPhone SE" بشاشة "Retina HD" قياسها "4.7 بوصة"، ويعمل بمعالج "A13 Bionic".

ويمتلك الهاتف الجديد كاميرا خلفية واحدة، بدقة "12 ميجابكسل"، واستخدمت "أبل" معالج "A13 Bionic" لتحسين تصوير "Smart HDR"، الذي يجمع بين لقطات متعددة في صورة واحدة لتحسين الإضاءة والتفاصيل، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة "7 ميجابكسل"، ويتمتع كلاهما بالقادرة على تصوير الفيديو بجودة "4k"، وبسرعة 60 إطار في الثانية.

الهاتف مصمم من الألمنيوم والزجاج، وهو مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP67 حتى متر واحد لمدة 30 دقيقة، كما يتميز بزر الصفحة الرئيسية المألوف، والذي تقول الشركة عنه أنه قد تم تصميمه من كريستال الياقوت، بالإضافة إلى خاصية بصمة المستخدم.

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ويدعم هاتف أبل الجديد خاصية الشحن السريع، إذ يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية في نحو 30 دقيقة فقط

ويأتي "iPhone SE" مع شاحن 5 وات، ويدعم الشحن السريع واللاسلكي، ما يمنح العملاء وصول إلى 50%من الشحن في 30 دقيقة فقط، ويأتي مع سماعات Lightning.

كما يدعم تقنيات Wi-Fi 6 و Gigabit LTE، ويعمل بشريحة مزدوجة، كما أنه يدعم تقنية "Haptic Touch"، وهي بديل لخاصية أبل الشهيرة "3D Touch"، وتعني ضغط طويل مع ردود فعل لمسية.

ويتوفر هاتف "iPhone SE" بالألوان (الأسود والأبيض والأحمر)، ويبلغ سعر "iPhone SE" لنسخة "64 جيجابايت" 399 دولار أمريكي، وسعر نسخة "128 جيجابايت" 449 دولار أمريكي، بينما نسخة " 256 جيجابايت" يبلغ سعرها 549 دولار أمريكي.

وسيبدأ حجز الهاتف للطلب المسبق إلكترونيا بداية من يوم الجمعة المقبل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 أبريل الجاري.