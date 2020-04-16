أعلى حصيلة يومية.. جونز هوبكنز: 2600 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة، وفاة حوالى 2600 شخص من جراء الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم.

ونشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الإحصاء الجديد بعد ساعات من الإعلان عن وفاة نحو 2300 ما يزيد مأساة الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في البلد الموبوء.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك.

وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 635 ألفا، وفي العالم مليوني حالة.