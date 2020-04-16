مشاركة الصور باتت أصعب.. واتساب تلغي خاصية مهمة لمستخدمي آيفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة واتساب تعتزم إجراء تغيير على تطبيقها لهواتف "آيفون"، ما يجعل مشاركة الصور وصفحات الويب المثيرة للاهتمام مع جهات الاتصال، أصعب مما عليه حاليًا.

كانت "واتساب" طرحت خاصية لهواتف "آيفون" لتسهيل إرسال المحتوى إلى جهات الاتصال ضمن التطبيق، وذلك عبر الضغط لفترة طويلة على أي شيء يريد المستخدم مشاركته، أو باستخدام "3D Touch"، والتمرير عبر جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر، مما سهل عملية إرسال الروابط والصور إلى جهات الاتصال دون الحاجة للدخول إلى التطبيق.

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ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، فإن "واتساب" أزالت هذا الخيار ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيقها لمستخدمي آيفون، ومن المحتمل إزالته قريبًا من التطبيق الرسمي أيضًا.

ويأتي هذا التغيير ضمن التدابير الاحترازية لـ"واتساب"، لوقف انتشار المعلومات الخاطئة في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقًا للتقارير، فقد استبدلت المنصة ميزة مشاركة جهات الاتصال الآن برمز واتساب للمشاركة، بحيث يجب على المستخدمين الضغط على أيقونة واتساب، وتحديد الشخص الذي يرغبون بمشاركة المحتوى معه.