أجواء مشتعلة.. تقارير تكشف الصراع داخل حزب أردوغان

كشفت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية التركي كواليس استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو ، عقب قراره بحظر التجوال مساء الجمعة الماضى، مشيرة إلى أجواء مشتعلة يعيشها الحزب منذ فترة طويلة، وصراعات بين الوزراء.
وقال موقع تركيا الآن إن أحد المسؤولين بحزب العدالة والتنمية، الذى لم يصرح باسمه أوضح: "قرار استقالة سليمان صويلو ناجم عن تراكم بعض الأحداث المعاشةفى الحزب فى الفترة الأخيرة".
وأضاف المسؤول: "استقال وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب التكدس الناجم عن إعلان قرار حظر التجوال بالشوارع فى وقت متأخر من الليل، وقد طُبق هذا القرار فى نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لم تُقبل استقالته".
وتابع المسؤول نفسه: "لم يعد هذا سرًا، لقدكان هناك صراع بين ألبيرت بيراق وسليمان صويلو منذ فترة، وفى الواقع، فإن هذا الصدع الذى نشب بينهما يسبب مع الوقت خسائر كبيرة، وبالنظر إلى كل هذا نرى أن استقالة صويلو نابعة من الأحداث المتراكمة فى الحزب فى الفترة الأخيرة، بما فى ذلك الخلاف القائم بينه وبين ألبيرات بيراق صهر أردوغان".
وقال مسؤول آخر: "صويلو لديه القوة الكافية وقد ازدادت قوته عقب قرار استقالته، إن خسارته ستلحق ضررًا بالغاً بالحزب ومكافحة الإرهاب".
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