قتلى في هجوم مسلح بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أنّ مسلحين مجهولين قتلوا، يوم الأربعاء، تسعة مدنيين في قرية بوسط البلاد، في هجوم يندرج على الأرجح في إطار الصراع الدائر في المنطقة بين رعاة الماشية الرحل من إتنية الفولاني والمزارعين المحليّين.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية الهضبة، إنّ المهاجمين قتلوا بالرصاص تسعة من سكان قرية هورا وأضرموا النار في 22 من منازلها.

ويأتي الهجوم في خضم التوترات المتزايدة في المنطقة بسبب النزاعات الدائرة على المراعي والمواشي بين الرعاة الرحّل من إتنية الفولاني والمزارعين المحليّين من إتنية إيريغوي.

وندّدت النائبة عن المنطقة هارونا مايتالا بـ"الهجمات والهجمات المضادّة التي تتكرّر بصورة مقلقة".

ومنذ سنوات عدّة تشهد المنطقة اشتباكات مميتة بين رعاة الماشية الرحّل والمزارعين الحضر وذلك بسبب تنازع الطرفين على الأراضي والمراعي وحقوق المياه.